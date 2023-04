Wzrost sprzedaży nowych aut? Wyjaśniamy dlaczego to tylko pozory

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aut, ACEA, przedstawiło dane wskazujące na bardzo silny wzrost sprzedaży nowych samochodów w UE. Marcowa liczba rejestracji, przekraczająca milion sztuk, była o 29% większa niż w marcu 2022. Cały pierwszy kwartał zamknął się natomiast liczbą rejestracji na poziomie niemal 2,7 mln sztuk, co daje wzrost o 18%. Na rynku czuć więc optymizm, ale do przedstawionych przez ACEA danych należy podchodzić ostrożnie. Zwraca na to uwagę Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Sprzedaż nowych aut. Wzrost czy spadek?