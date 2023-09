Z Krynicy-Zdrój do Nowego Sącza jechał na „podwójnym gazie”. Zatrzymali go inni kierowcy. Mieszkaniec gminy Grybów miał 2,5 promila

Udaremnili jazdę pijanego kierowcy

Do zdarzenia doszło 4 września br. około godziny 17:30 na ulicy Sądeckiej prowadzącej z Krynicy-Zdroju w kierunku Nowego Sącza. Styl jazdy kierowcy toyota, wzbudził niepokój innych uczestników ruchu. Jechał tzw. wężykiem, nie mogąc utrzymać prostego toru jazdy. Widząc takie zachowanie, uznali, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Nagle pojazd zjechał z drogi i zaparkował przy pobliskiej restauracji.

- Mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz jadąca drugim samochodem mieszkanka Krynicy-Zdroju natychmiast zareagowali i zabierając kluczyki ze stacyjki, uniemożliwili mu dalszą jazdę. Ich działania zasługują na słowa szczególnego podziękowania - informuje Aneta Izworska, z Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

O zdarzeniu szybko zostali powiadomieni kryniccy policjanci, którzy zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę i przewieźli go do komisariatu. Tam po przeprowadzeniu badania retrospektywnego alkometrem okazało się, że mieszkaniec gminy Grybów ma w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Teraz amator jazdy na „podwójnym gazie” musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Mundurowi zatrzymali mu już prawo jazdy, ponadto 55-latek odpowie za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu m.in. kara do 2 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.