Zakaz nocnego imprezowania w Mediolanie. Turyści rozpaczają, mieszkańcy w końcu odetchnęli z ulgą

Takie zakazy w Mediolanie to nie nowość

Zakaz nocnego imprezowania w Mediolanie

Mediolan, znany z nocnego życia i niekończących się rozrywek, podjął śmiałe kroki w odpowiedzi na skargi mieszkańców dotyczące hałasu i zakłóceń spokoju nocą. Władze miasta wprowadziły tymczasowy zakaz jedzenia i picia na wynos w określonych godzinach, co z jednej strony przyniosło ulgę znużonym mieszkańcom, a z drugiej rozczarowanie nocnym biesiadnikom i turystom.

Nowe przepisy mają zastosowanie w ruchliwej dzielnicy życia nocnego Porta Venezia, rozciągającej się od Piazza Oberdan do via Melzo i via Lazzaretto. W ramach tych przepisów zakazano zakupu napojów i jedzenia na wynos w: