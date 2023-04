Zakończyła się akcja gaśnicza marketu ze sprzętem rtv i agd. Budynek jest całkowicie zniszczony

AKTUALIZACJA

Akcja gaśnicza zakończyła się po godz. 13. Wtedy z terenu Jarmarku Pogórzańskiego wyjechały ostatnie wozy bojowe. W kilkugodzinnych działach wzięło udział dwadzieścia jednostek, w sumie ponad setka strażaków z Gorlickiego. Gdy udało się opanować ogień, zaczęła się rozbiórka dachu budynku. Koparka, kawałek po kawałku ściągała poszycie i konstrukcję.

- Strażacy wynieśli część sprzętu, który nie uległ spaleniu. Trwa szacowanie strat przez najemców – mówi nam Dariusz Surmacz, oficer prasowy KP PSP w Gorlicach.

W tej chwili wszystko, co udało się wynieść, jest złożone na części parkingu. Z pierwszych informacji wynika, że tylko budynek wart był około trzech milionów złotych. Do tego trzeba doliczyć wartość wyposażenia i oczywiście towar. Działalność prowadziło w nim czterech najemców. Pogorzelisko zostało zabezpieczone – od pozostałej części kompleksu handlowego, oddziela je płot z segmentów.

- Gdy tylko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pozwoli na wejście, powołana zostanie grupa dochodzeniowo-śledcza z biegłym do spraw pożarnictwa – zapowiada Gustaw Janas, oficer prasowy KPP w Gorlicach.