Od tragicznego pożaru Willi Tatrzańskiej w Krynicy Zdroju mija 37 lat temu. To było tragiczne wydarzenie, które mieszkańcy pamiętają do dziś

Relacja z pożaru Willi Tatrzańskiej w Krynicy-Zdroju

Zabytkowa XIX-wieczna Willa Tatrzańska w latach świetności cieszyła się bardzo dużą popularnością. Niestety drewniany budynek, przy Bulwarach Dietla w spłonął doszczętnie. Została wybudowana w 1855 roku, pierwotnie nosiła nazwę „Pod Lwem”. Był to jeden z najważniejszych zabytków w stylu szwajcarskim w Krynicy-Zdroju.

Około godziny 16.45 na poddaszu trzykondygnacyjnej zabytkowej willi "Tatrzańska" zauważono dym, ale do krynickiej zawodowej straży pożarnej zgłoszenie napłynęło dopiero o godz. 17.05. Kiedy przyjechały pierwsze jednostki pod dowództwem komendanta straży Grzegorza Sudy, drewniany budynek stał w ogniu. W miarę upływu czasu przybywało jednostek: dwie sekcje zawodowej straży pożarnej z Nowego Sącza, zakładowa straż pożarna z nowosądeckich ZNTK, ochotnicze straże pożarne z rejonu Krynicy, z miejscowości w dolinie Popradu, a nawet z Grybowa, Łącka i Starego Sącza. By możliwe było prowadzenie akcji nocą, ściągnięto z Nowego Sącza specjalny samochód oświetleniowy. Zawodowych strażaków było 40, ochotników prawie 70.

Dokładnie 3 marca 1987 roku w Krynicy-Zdroju przy Bulwarach Dietla doszło do pożaru, który okazał się tragiczny w skutkach. Długa i bardzo skomplikowana akcja gaśnicza. Były też ofiary śmiertelne. Do wydarzeń powrócił mieszkaniec Krynicy-Zdroju zamieszczając w mediach społecznościowych relację z pożaru, która w tym czasie była publikowana na łamach "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego".

Po ewakuowaniu ludzi zadaniem najważniejszym było uratowanie przed ogniem sąsiadujących z płonącym budynkiem willi „Witoldówka" i „Biała Róża”. Mieszkańcy porzucając, choć nie bez wahań, swoje mienie, opuścili płonący budynek w tym co mieli na sobie. Nie wszyscy zdążyli zabrać nawet kurtek i uciekali w strojach mocno niekompletnych. Niestety prawdopodobnie nie obeszło się bez ofiary śmiertelnej. Nie odnaleziono jednego z mieszkańców, uczestnika pierwszego etapu akcji ratunkowej. Wszedł on, według relacji świadków, z gaśnicą na poddasze i zniknął z oczu towarzyszącemu mu ratownikowi - czytamy w relacji w pierwszych dniach po pożarze.

Po godz. 22 nagle rozerwał się łącznik węży strażackich, raniąc w głowę i nogi strażaka Stanisława Gronia z Krynicy. Natychmiast został on przewieziony do szpitala. Z pomocy lekarskiej musiało korzystać także kilku innych strażaków, którzy doznali bardzo przykrych odmrożeń. Gaszenie trwało aż do godz. 4 nad ranem.