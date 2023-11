Zamknięte szlaki w Tatrach. Park narodowy ostrzega przed zagrożeniami na trasach – wśród nich spotkanie z niedźwiedziem

W ostatnim czasie pogoda w Tatrach była bardzo kapryśna – jak podaje TPN, warunki do uprawiania turystyki pieszej w parku są trudne.

W Tarach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Niski pułap chmur wraz z opadami deszczu, a wyżej śniegu, znacznie ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr. Od wysokości około 1600m n.p.m. zalega cienka warstwa świeżego śniegu i występują oblodzenia. Jest bardzo ślisko. Na niżej położonych szlakach jest mokro, występuje błoto i kałuże. Gdzieniegdzie leżą powalone przez wiatr drzewa, które można obejść – są one sukcesywnie usuwane – czytamy w komunikacie.