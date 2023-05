Zatrzymanie obywatelskie. Jak zgodnie z prawem zatrzymać pijanego kierowcę?

Klient jednej ze stacji paliw w powiecie pilskim wyczuł od kierowcy Forda silną woń alkoholu. Natychmiast zabrał mu kluczyki i zadzwonił po patrol policji. Zdecydowana i pewna reakcja najprawdopodobniej zapobiegła tragedii, gdyż mężczyzna miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. To jedna z wielu takich sytuacji w ostatnich dniach.

Zatrzymanie obywatelskie. Co mówi prawo?

Kluczowym warunkiem zgodnego z prawem zatrzymania obywatelskiego jest ujęcie pijanego kierowcy na gorącym uczynku, a więc podczas prowadzenia samochodu. Nie wystarczy samo podejrzenie, że ktoś z kluczykiem w dłoni zamierza wsiąść do auta i odjechać. Jeśli zdecydujemy się interweniować, lepiej zachować zdrowy rozsądek. Należy być ostrożnym i przede wszystkim, jak najszybciej skontaktować się z policją.

Możemy również podjąć bezpośredni pościg za samochodem kierowanym przez nietrzeźwego i dokonać zatrzymania. Dopuszczalne jest to jednak tylko w sytuacji, gdy nie znamy tożsamości kierującego i zachodzi podejrzenie, że ten ucieknie. Jeśli wiemy kto prowadzi samochód i dokąd jedzie, powinniśmy ograniczyć się do przekazania wszystkich szczegółów organom ściągania.

Prawo precyzuje również, że po obywatelskim zatrzymaniu musimy ujętą osobę niezwłocznie oddać w ręce stróżów prawa. To istotne, biorąc pod uwagę, że prawie co czwarty ankietowany w badaniu wolałaby nie informować policji o fakcie powstrzymania nietrzeźwego kierowcy. Takie działanie jest prawnie ryzykowne i może się na nas zemścić. Szczególnie jeśli w trakcie próby zatrzymania zrobi się nieprzyjemnie i dojdzie do szarpaniny lub bójki.