Zgoda i brak polityki w radzie kluczem do sukcesu Muszyny. Jan Golba o ambitnych planach, rozwijaniu turystyki i dogonieniu Krynicy

Kiedy Muszyna dogoni Krynicę?

- Muszyna nie goni Krynicy, ale rozwija się w szybkim tempie. Trzeba pamiętać, że Krynica swoją obecną pozycję uzdrowiskową budowała ponad 230 lat, natomiast Muszyna dużo krócej. Dlatego aby zbliżyć się do poziomu rozwoju bazy hotelowej Krynicy potrzeba nam jeszcze sporo czasu. Ale też podkreślę, że ja nie jestem zwolennikiem gigantomanii i nie będziemy pracować na to, żeby w Muszynie powstała ogromna ilość miejsc noclegowych jak w Krynicy, bo harmonia tego wypoczynku, który w tej chwili u nas jest zostałaby zaburzona. W Muszynie powinno powstać maksymalnie 5-6 dużych hoteli i trochę pensjonatów i powinien zostać w końcu uruchomiony Żegiestów. Mamy inne położenie niż Krynica, która jest w kotlinie, mamy rozległą przestrzeń dużo terenów do budowy i rozbudowy, ale także część rekreacyjną. Mamy możliwości rozwoju także jeżeli chodzi o inne miejscowości, no ale żeby dogonić Krynicę w zakresie tych obiektów to jest to bardzo długi proces. Natomiast jeżeli chodzi o atrakcje, to już jest zupełnie inna rzecz. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz powiem nieskromnie, że tych atrakcji jest nawet więcej niż w Krynicy. Jeśli jeszcze dodatkowo zostanie zbudowany kompleks narciarski w Szczawniku, to wtedy okres zimowy także będziemy mieć uatrakcyjniony. Mamy lodowisko, skitury, kuligi, narciarstwo biegowe, ale brakuje nam nart zjazdowych itp. W okresie letnim mamy ogromną liczbę atrakcji, jest park rekreacji wodnej, w obiektach hotelowych są baseny kryte, ogrody biblijne, sensoryczne i tematyczne, które będą w dalszym ciągu rozbudowywane, ścieżki rowerowe, rafting na Popradzie. Niedługo powstanie park rekreacyjny za Zazamczu, mamy zamek, wieżę widokową, ratusz z piwnicami muzealnymi. Ponadto w każdej miejscowości naszej gminy mamy coś ciekawego do zaoferowania. My raczej nie powinniśmy konkurować z Krynicą i mówić kto ma więcej, ale uzupełniać się. Coś co jest w Muszynie nie powinno być już tego w Krynicy i odwrotnie, chyba że to są atrakcje, których jest za mało to wtedy i jedna i druga miejscowość powinna to posiadać. Chodzi o to żebyśmy stworzyli miejscowość do wypoczynku różniącą się od Krynicy, ale atrakcje oferować takie, z których Krynica także skorzysta.