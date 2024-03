Zima powróciła do Muszyny. W drodze na wieżę widokową na Malniku jest biało!

Szczyt Malnik to dobra propozycja się na krótki, górski spacer w Muszynie

Znakomitym wyborem będzie góra Malnik (726 m n.p.m.), którą często wybiera na swoje wycieczki nasz ulubiony fotograf. Malnik to szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich na terenie Muszyny. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od szczytu Garby odgałęzia się w zachodnim kierunku i poprzez Malnik opada do Muszyny. Północne stoki tego grzbietu opadają do doliny potoku Wilcze (dopływ Muszynki), południowe do doliny Potoku Podgórnego będącego dopływem Popradu.