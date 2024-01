Zimowa wycieczka na Halę Gąsienicową. To idealna propozycja dla narciarzy i piechurów

Na Halę Gąsienicową prowadzi kilka szlaków, jednak w okresie zimowym najbardziej popularna trasą wiedzie przez przez Boczań. Co prawda podejście na Przełęcz między Kopami może nastręczać trudności, a oblodzenie zapewne da się we znaki zwłaszcza osobom nieprzygotowanym.

Hala Gąsienicowa to punkt ważny nie tylko dla przemierzających szlaki tatrzańskie. To tu zaczyna się wiele ciekawych tras narciarskich o różnym stopniu trudności. Tu każdy, nie ważne czy piechur czy narciarz znajdzie kawałek miejsca dla siebie. Widoki pokrytych śniegiem szczytów Orlej Perci i Kościelca wyglądają wręcz majestatycznie. Wokół panuje niczym nie zmącona cisza. Jedynie pod butami słychać skrzypieniem. Na skiturową wycieczkę ta okolica nadaje się doskonale.

Dobre przygotowanie do wyprawy to podstawa. Warunki atmosferyczne, czyli świeży śnieg, oblodzenie lub zagrożenie lawinowe mogą wywołać trudności, a i czasem to co miało być przyjemnym spacerem zmieni się w walkę o życie.

Z tego powodu przed wyjściem na tatrzańskie szlaki należy sprawdzić prognozę pogody. Szczególnie ważne są w tym wypadku warunki śniegowe na trasie i stopień zagrożenia lawinowego. Aktualne informacje pogodowe znajdziemy na stronie internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ważne podczas wyprawy jest, aby zabrać ze sobą niezbędny sprzęt, który przyda się o tej porze roku, czyli raki czy nakładki antypoślizgowe oraz kijki. Istotnym elementem wyprawy jest także odpowiedni do warunków ubiór - ciepła kurtka, rękawice, czapka oraz dodatkowy polar. Termos z gorącą herbatą na pewno pomoże w przemierzaniu zimowego szlaku.