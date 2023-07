Złoto Warny na wyciągnięcie ręki. Ryanair oferuje kolejne połączenie z Kraków Airport do Bułgarii

Warna i Burgas – bliżej Krakowa

Co można jeszcze robić w Warnie? Jeśli ktoś nie przepada za tego typu atrakcjami turystycznymi, zawsze może wybrać zabawę lub błogie lenistwo na leżaku lub pięknie wygrabionym złotym nadmorskim piasku. Bo to przecież główny magnes przyciągający na wybrzeże Morza Czarnego licznych turystów.

Z Warny do Złotych Piasków i Albeny

Jeśli nie Warna, to co? Z lotniska stosunkowo niedaleko do, co najmniej paru kurortów - tak lubianych przez Polaków Złotych Piasków i Albeny. Nieco dłuższa wyprawa przed tymi, którzy wolą wybrać się na południe – w kierunku Obzoru, Irakli i Słonecznego Brzegu.