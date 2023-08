10 najlepszych miast Europy na długi weekend – nowy ranking. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej przyjaźni?

Zastanawiacie się, gdzie spędzić długi weekend sierpniowy 2023? To właśnie najlepsza okazja do spełnienia marzeń o zwiedzaniu pięknych i przyjaznych miast Europy. Powstał nowy ranking, w którym wyłoniono 10 najlepszych europejskich miast na weekendowe wycieczki – pod względem atrakcyjności turystycznej, przyjazności, bezpieczeństwa i cen. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej sympatyczni? Przekonajcie się. Zwycięzca rankingu może was zaskoczyć!

Wycieczka do europejskiej stolicy w sam raz na długi weekend sierpniowy

Które europejskie miasto jest najtańsze? Gdzie ludzie są najbardziej życzliwy? W której stolicy jest najwięcej do oglądania? Poznajcie wyniki nowego rankingu 10 najlepszych miast Europy dla turystów, w sam raz na długi weekend sierpniowy. Vladislav Zolotov, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zbliża się długi weekend sierpniowy 2023. Jeśli weźmiecie wolne w poniedziałek 14 sierpnia, będziecie mogli cieszyć się 4-dniowym weekendem (15 sierpnia, czyli w tym roku wtorek, to dzień ustawowo wolny od pracy). Pogoda ma wtedy sprzyjać podróżowaniu i zwiedzaniu Polski, Europy i całego świata. Możecie skorzystać z tzw. sierpniówki, by wybrać się na krótkie wakacje w jakieś egzotyczne miejsce lub na słoneczne południe Europy. Zajrzyjcie do naszych poradników o najtańszych kierunkach na wakacje all inclusive w długi weekend sierpniowy 2023 i cenach wyjazdów w ofertach last minute na sierpień.

Najlepszą formą wypoczynku za granicą w długi weekend może jednak okazać się nie all inclusive czy last minute, lecz city break – wycieczka do jednego z pięknych europejskich miast. City breaki mają wiele zalet. Organizujecie je sami, macie więc pełną kontrolę nad tym, co robicie, gdzie idziecie, ile pieniędzy wydajecie i jak długo zostaniecie na miejscu. No i najważniejsze – city break w długi weekend sierpniowy to okazja, by spełnić marzenie o zobaczeniu słynnych i pięknych miast Europy, które już dawno mogły chodzić wam po głowach, jak Paryż, Rzym czy Madryt. Wreszcie pora zrealizować plany!

Ale które miasto Europy najlepiej wybrać na weekendową wycieczkę? Pomoże wam nowy, praktyczny ranking, wskazujący te europejskie stolice, w których turyści czują się najlepiej, płacą najmniej i mają najwięcej atrakcji do zobaczenia.

Poznajcie 10 najlepszych stolic Europy na długi weekend sierpniowy 2023.

Nowy ranking europejskich miast podpowiada, gdzie spędzić długi weekend

Eksperci platformy Visa World Guide stworzyli nowy ranking miast najlepszych dla turystów. W jaki sposób powstało zestawienie?

Najpierw zapytano 1200 turystów z 32 krajów o to, co jest dla nich najważniejsze w czasie wycieczek. Okazało się, że turyści najbardziej cenią sobie poczucie bezpieczeństwa, gościnności, ogólną przyjazność lokalnych mieszkańców. Ważna jest także znajomość angielskiego, warunkująca to, jak łatwo lub trudno jest się dogadać z miejscowymi. Turyści zwracają też uwagę na wysokość cen oraz atrakcyjność oferty turystycznej. Wszystkie te czynniki wzięto pod uwagę i przeanalizowano stolice wszystkich państw Europy pod ich kątem. Tak powstał nowy ranking najlepszych europejskich miast dla turystów, nadających się w sam raz na wycieczkę w długi weekend sierpniowy 2023.

W rankingu podano informacje o przeciętnej cenie tygodniowego pobytu w danym mieście, poziomie bezpieczeństwa, przyjazności, atrakcyjności turystycznej i poziomie znajomości angielskiego. Przekonajcie się, które miasto w Europie jest najbezpieczniejsze, najtańsze i najbardziej przyjazne. Zwycięzca zestawienia może was zaskoczyć! Zapraszamy do galerii, w której prezentujemy wyniki nowego rankingu najlepszych europejskich miast dla turystów.