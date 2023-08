Afrykarium we Wrocławiu. Ile kosztują bilety wstępu i co można tam zobaczyć? Niesamowita atrakcja stolicy Dolnego Śląska

Jak kupić bilety do Afrykarium? Metoda online i tradycyjna

Afrykarium we Wrocławiu, czyli ekspresowa „wycieczka” na inny kontynent

Odkrycie niedostępnych dla większości z nas zakątków Afryki stało się możliwe, dzięki powstaniu wrocławskiego Afrykarium. Co można tam zobaczyć? Jakub Rupa / iStock / Getty Images Plus

Afrykarium (nazywane przez niektórych także oceanarium) to ogromny budynek zlokalizowany na terenie zoo we Wrocławiu. Chociaż z zewnątrz prezentuje się naprawdę niesamowicie, najlepsze czeka na zwiedzających wewnątrz – przekraczając progi wejścia, ma się wrażenie teleportacji na zupełnie inny kontynent, a dokładniej – jak sama nazwa wskazuje – do najdzikszych rejonów Afryki.