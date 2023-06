Autobus z Krynicy-Zdroju do słowackiego Bardejova już w lipcu? Po latach starań w końcu uda się uruchomić wyczekiwaną linię Joanna Mrozek

Autobus z Krynicy-Zdroju do Bardejova na Słowacji zacznie kursować od lipca. To wspaniała wiadomość dla turystów oraz mieszkańców uzdrowiska. O połączenie transgranicznym mówiło się od lat, ale uruchomienie nie było łatwe i wymagało wiele pracy. To duża zasługa Inicjatywy obywatelskiej Polska-Słowacja autobusy" na czele, której stoi działacz społeczny Jakub Łoginow.