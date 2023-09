Autobusy szkolne w złym stanie technicznym. Ich kontrole wypadają gorzej niż rok temu

"My wtedy pojawimy się przed szkołą, sprawdzimy taki autobus, gdy dowiezie dzieci do szkoły albo po południu, gdy będzie dzieci ze szkoły odbierał" – zadeklarował Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Z kolei szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala zaapelował do właścicieli firm transportowych, aby dbały o autobusy. "Te pojazdy przewożą dzieci. Pamiętajcie, że ta odpowiedzialność spoczywa na was, aby to dziecko bezpiecznie do szkoły dojechało, dlatego bardzo o to proszę i apeluję" – mówił na konferencji prasowej.

Podziękował również za lekcję bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka", którą dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej prowadził wraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. "Jest to bardzo istotna akcja, która pozwala na to, aby dzieci, a później młodzież, mogły zgodnie z zasadami ruchu drogowego przemierzać trasę ze szkoły do domu, do innych miejsc, aby mogły przemierzać ją bezpiecznie" - mówił Tomasz Tomala.(PAP)

