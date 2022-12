Bałtów: atrakcje dla dzieci i dorosłych. JuraPark, narty w Szwajcarii Bałtowskiej i inne pomysły na weekend. Ceny biletów, noclegi, dojazd

W Bałtowie nie można się nudzić niezależnie od pory roku. JuraPark pełen dinozaurów przyjmuje gości przez cały rok. Zimą na turystów czeka pełna atrakcji Szwajcaria Bałtowska, położony najbliżej Warszawy duży ośrodek narciarski. Latem w Bałtowie do wyboru jest całe mnóstwo niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić z dziećmi, od wybiegu ze zwierzętami i parku rozrywki z rollercoasterem, po wrotkarnię, kolekcję miniaturowych zamków ściankę wspinaczkową. Na miłośników ruchu czekają malownicze szlaki spacerowe, trasy rowerowe, a nawet spływy na kajakach. Ile kosztują karnety na narty i bilety do atrakcji Kompleksu Turystycznego? Gdzie przenocować i zjeść w czasie pobytu w Bałtowie? Zapraszamy do przewodnika po atrakcjach Bałtowa na każdą porę roku.

Szwajcaria Bałtowska, za zgodą