Beskid Sądecki. Wiosna zagościła w sądeckich lasach. To dobry czas dla zwierząt. Zobaczcie zdjęcie Tatiana Biela

Przed nami kolejny wiosenny miesiąc, który można wykorzystać na spacery i dłuższe wycieczki po lasach Beskidu Sądeckiego. W ciągu ostatnich kilku tygodni przyroda obudziła się do życia, dzięki czemu mamy szansę spotkać na swojej drodze różne gatunki zwierzaków zamieszkujących Sądecczyznę. A jeśli będziemy mieli szczęście, to wrócimy do domu ze zdjęciami podobnymi do tych, które udało się zrobić pracownikom Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój. Zapraszamy do obejrzenia galerii z wiosennego lasu.