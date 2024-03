Biały miś - symbol Zakopanego i Krupówek. Zdjęcia z nim robili sobie już nasi dziadkowie! Łukasz Bobek

Dla milionów Polaków to była wyjątkowa pamiątką z Zakopanego, która z pewnością jest w niejednym rodzinnym albumie w Polsce. Zdjęcie z białym misiem na Krupówkach, czy na Gubałówce urosło to jeden z najważniejszych atrakcji z pobytu w Zakopanem. I to przez dziesiątki lat. Biały miś hasał już po Krupówkach przed wojną, był na Gubałówce, a i teraz spotkać go można na deptaku. Wcielali się w jego postać różni ludzie. Niektórzy wręcz byli misiami przez dziesięciolecia. Zobaczcie sami białego misia z Krupówek i Gubałówki dawniej i dziś.