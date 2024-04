Rodzinny Park Rozrywki w Muszynie już przyciąga tłumy. Wielkie otwarcie z bitwą kolorów, maga bańkami i innymi atrakcjami już w maju

Rodzinny Park Rozrywki w Muszynie z atrakcjami dla trzech pokoleń

W kwietniu 2023 roku spółka Zapopradzie rozpoczęła prace związane z zagospodarowaniem części Parku Zdrojowego przy ul. Zielonej w Muszynie. Ma on około 200 m kw. powierzchni a na jego terenie znajduje się ujęcie wody mineralnej Józef. Miejsce to dziesięć lat temu zostało po raz pierwszy zagospodarowane przez gminę. Wówczas w parku powstały altanki, w których można się chronić przed słońcem i odpocząć ale także urządzenia siłowni pod chmurką. W pobliżu jest też boisko wielofunkcyjne do gry. Wzdłuż potoku Szczawnik biegnie ścieżka rowerowa, a latem plaża nad kaskadami zapełnia się plażowiczami.