Tak bawili się goście na otwarcie sezonu w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Zobacz wideo i zdjęcia

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku świętuje swoje 10-lecie istnienia. Celebrując dekadę niezapomnianych przygód, Energylandia kontynuuje swoją misję dostarczania radości i emocji. Właściciele zapraszają do odwiedzania parku przez cały sezon jubileuszowy, obiecują mnóstwo niespodzianek i specjalnych atrakcji, nie tylko podczas otwarcia Sweet Valley, ale również przez resztę roku, włącznie z obchodami 10. urodzin Parku 14 lipca.

Wielkie otwarcie Sweet Valley! Co znajdziemy w nowej stefie?

Energylandia już czeka na Gości w kolejnych dniach, jednocześnie zapraszając na nadchodzące wydarzenie, które z pewnością zostanie zapisane złotymi literami w historii Parku. Już 27 kwietnia 2024 roku, Energylandia uroczyście otworzy bramy do krainy słodkich fantazji - Sweet Valley. Nowa strefa, która rozpościera się na 4 hektarach, to nie tylko raj dla miłośników słodyczy, ale przede wszystkim miejsce, gdzie lizaki, tabliczki czekolady i wata cukrowa tworzą niesamowite atrakcje. Wśród nich dwie flagowe rodziny rollercoasterów: Fluff Choco Chip Creek, wyróżniający się trasą o długości 1200 m i prędkością 55 km/h oraz Nacomi Honey Harbour, oferujący emocje przy prędkości 46 km/h na trasie 254 metrów. To niepowtarzalne przeżycia zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, które w towarzystwie opiekuna mogą cieszyć się wspólną zabawą.