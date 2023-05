Darmowe bilety PKP Intercity na Dzień Dziecka 2023. Kto może skorzystać z promocji i jak uzyskać bezpłatny przejazd?

Pociągiem za darmo na Dzień Dziecka. PKP ogłosiły promocję dla najmłodszych pasażerów

Kto może skorzystać z promocyjnych bezpłatnych biletów? Przysługują one dzieciom w wieku 4-15 lat. Obejmują przejazdy jednorazowe pociągami PKP Intercity: TLK, IC, EIC oraz EIP, w wagonach drugiej klasy z miejscami siedzącymi. Promocja obejmuje tylko przejazdy realizowane w dniu 1 czerwca. Na każdy przejazd trzeba pobrać osobny bilet.

Gdzie można dostać darmowe bilety kolejowe dla dzieci na 1 czerwca?

Co zrobić, kiedy dziecko podróżuje 1 czerwca pociągiem z płatnym biletem, wykupionym wcześniej? Można zwrócić się o poświadczenie biletu do konduktora. Poświadczenie stanie się podstawą do uzyskania zwrotu pieniędzy za bilet.

W wagonach restauracyjnych opiekunowie małych dzieci będą mogli dostać darmowy wrzątek lub poprosić o podgrzanie jedzenia dla najmłodszych pasażerów. Andrzej Banas / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

