Dodatkowe spotkanie w sprawie rozbudowy A4 w Krakowie. Pojawił się też film w sieci i kolejny list Czytelnika

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców Krakowa na dodatkowe spotkanie w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy naszego miasta. Planowane jest na 25 stycznia. Inwestycja budzi wielkie emocje, nie tylko w relacji mieszkańców w stosunku do GDDKiA, ale też między mieszkańcami, którzy maja różne opinie na temat przebiegu trasy. Na kanale youtube Autostrady Polska pojawił się natomiast film, w którym autor stara się w przystępny sposób wytłumaczyć założenia inwestycji, jej warianty i problemy jakie ona generuje. Publikujemy też kolejny list Czytelnika w sprawie przebudowy A4 w rejonie Krakowa.

W skrócie - w ramach inwestycji GDDKiA planuje:

poszerzenie 17 kilometrów autostrady A4 i 3 kilometrów drogi ekspresowej S52 o trzeci pas ruchu

rozbudowę węzłów drogowych na autostradzie A4 (węzły: „Balice I” i „Kraków Skawina”)

budowę nowego węzła drogowego w pobliżu lotniska (w zamian za dotychczasowy węzeł „Kraków Balice”)

nowy przebieg autostrady A4 w rejonie węzła „Kraków Bielany”, stopnia wodnego Kościuszko i węzła „Kraków Tyniec”.

Spotkanie w sprawie poszerzenia A4:

czwartek, 25 stycznia, godz. 18.00 – Fort Borek, ul. Forteczna 146.

Kolejny list Czytelnika w sprawie A4

"Dzień dobry,

Piszę do Państwa po przeczytaniu artykuły "Rozbudowa autostrady A4 w rejonie Krakowa. List Czytelnika: "Olbrzymia rozbieżność"" Jestem mieszkanką gminy Liszki. niestety w ostatnim czasie (2 lat) mieszkańcy dowiadują się, że gmina Liszki jest najlepsza gminą do budowy dróg. Jednak nie gminnych dla usprawnienia przepustowości naszej Gminy. Wiadomo nikt nie chce drogi w swojej okolicy, ale w ostatnim czasie to mam wrażenie jako mieszkanka Gminy Liszki, że wszystkie drogi mają przebieg przez Gminę Liszki. Nawiązując do listu czytelnika " Po tej stronie autostrady również mieszkają ludzie i prowadzą biznesy " to po naszej też są. I wszyscy mamy świadomość, że drogi są potrzebne, lecz plany z jakimi spotykamy sie w Gminie Liszki zaskakują.

Pierwszy był most w Jeziorzanach projekt super, lecz bez dróg dojazdowych po stronie Gminy Liszki. Ruch w tej miejscowości jest naprawdę mały, patrząc na ruch w Piekarach czy Liszkach. I jaki sens ma puszczenie ruchu w środek spokojnych miejscowości. Naprawde dla mieszkańców jest to szok. Nie dziwi sprzeciw w takiej sytuacji.

Drugie S7 - jest to temat odległy ze względu na wycofanie się projektantów z przetargu. Jednak pojawiły się glosy że S7 przez Gminę LIszki i Skawinę, Radziszów. Kraków nie chce drogi "u siebie" to wypycha do innych. A patrząc logicznie czy nowe S7 nie może iść po starej trasie do Myślenic. Tylko ją wyremontować. Środowiskowo i tak jest to już zdegradowany teren, dużo firm ma siedziby przy tej drodze, a mieszkańcy prowadzą biznes związany ściśle z ruchem na tej drodze lub w ogóle już tam nie mieszkają.

Trzecie rozbudowa A4 - wejście z przytupem w nowy rok 2024. rozbudowa o trzeci pas, wszystkim przychodzi jedno na myśl. Dodanie jednego pasa po obu stronach. I prawda jest taka jak Państwo piszą, że to całkiem nowy przebieg na wysokości Piekar i Tyńca. A jak wszyscy wiemy jest możliwość tylko dodania pasa ruchu. Warto pomyśleć o rozbudowie węzła Sidzina i Bielany. Ich przepustowość ma tutaj duży wpływ na ruch. Dodatkowo "widmo" obwodnicy Liszek - które jest tematem ciągnącym się od 30 lat, jak nie wiecej. Warianty ciagle sie zmieniaja i rozpalają gorące dyskusje. Nasza Gmina mierzy się z ogromnym problemem komunikacyjnym same Liszki i Kryspinów przez, które biegnie droga na Oświecim czy Alwernię. Jest to duży szlak komunikacyjny nie ograniczymy ruchu przez miejscowości, dopóki nie powstanie obwodnica. Natomiast Piekary, przez bardzo uczęszczany wjazd/ zjazd z autostrady są zakorkowane. Rondo powstałe przy tym zjeździe jest za małe przepustowość ograniczona. Powoduje to także częste korki w Kierunku Katowic. Samochody nie mogą szybko i sprawnie opuścić autostrady. Wychodząc poza naszą gminę wspominając o węźle Sidzina przy Skawinie, gdzie również jest ogromny problem z ruchem.

Liczę, że włodarze naszych Gmin i Miast pomyślą o mieszkańcach i znajdą odpowiednie rozwiązania. Warto może bardziej globalnie spojrzeć na problem. A mieszkańcy Gminy Liszki, miasta Kraków będą uczestniczyć w konsultacjach i w realny sposób wpłynąć na decyzje urzędów. Bo za każdą decyzją stoi człowiek, który powinien mieć świadomość, że realnie wpływa na życie innych ludzi." Plastik w wodzie butelkowanej

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!