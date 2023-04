Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju to miejsce wstydu. Turyści są zachwyceni miastem, ale budynek ich przeraża. Kiedy to się zmieni? Joanna Mrozek

Dworzec kolejowy w najbardziej popularnym uzdrowisku w Małopolsce nie jest z pewnością jego wizytówką. Od lat władze chcą to zmienić i starają się wykupić obiekt wraz z przylegającym do niego terenem. To jednak także w tym roku się nie uda. Procedury PKP są bezlitosne, najpewniej zmiany w wyglądzie dworca będą możliwe w przyszłym roku.