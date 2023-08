Dworzec PKP w Muszynie straszy. Turyści są zdezorientowani. Nie ma kasy biletowej i poczekalni, ale jest szansa na remont

PKP S.A. trzy lata temu podpisało umowę wartą prawie 60 mln zł na remont 12 dworców kolejowych w Dolinie Popradu. Pierwsze obiekty zostały już oddane do użytku. Praktycznie gotowe są dwa dworce w Miliku i Żegiestowie, to miejscowości położone w gminie Muszna, które nie są szczególnie oblegane. Program nie objął remontu dworca w samej Muszynie, choć jest jednym z największych w okolicy i obleganym. Tylko w niedzielę przewinęło się przez niego kilkaset osób. Turyści czuli się zagubieni.

- Przyjezdni przyznają, że brakuje informacji co i gdzie, są zdezorientowani, kiedy wysiadają na dworcu w Muszynie. Narzekają na brak toalety, rozkłady są dla nich mało czytelne, pytają gdzie mogą kupić bilet? Przyjechali do nas w przeładowanym pociągiem, wysiadło ok. 400 osób, w sezonie tych turystów jest bardzo dużo, to cieszy, ale "dworzec" na którym wysiadają jest nieczynny i tak od lat - mówi nam Artur Królikowski, mieszkaniec Muszyny oraz pracownik kolei, który na co dzień obserwuje sytuację na dworcu PKP.