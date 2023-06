Hala lodowa w Krynicy-Zdroju gotowa na Igrzyska Europejskie. Obiekt przeszedł prawdziwą metamorfozę Klaudia Kulak

Krynica-Zdrój przygotowuje się do Igrzysk Europejskich. Sportowa rywalizacja w 24 dyscyplinach odbędzie się od 21 czerwca do 2 lipca 2023 r. Do tego czasu muszą zostać zrealizowane ważne inwestycje, a wśród nich remont hali lodowej. Ten właśnie się zakończył. Burmistrz uzdrowiska pokazał, jak obiekt wygląda po remoncie. Robi wrażenie.