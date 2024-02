Historyczne zawody w Krynicy-Zdroju! Do Małopolski na Puchar Świata zjadą najlepsi snowboardziści. Program Remigiusz Szurek

Historyczny Puchar Świata w snowboardzie już w ten weekend na Jaworzynie Krynickiej! materiały PZN Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Już w najbliższy weekend 24 i 25 lutego odbędą się historyczne, bo pierwsze w historii Polski zawody w ramach Pucharu Świata FIS w snowboardzie alpejskim na Jaworzynie Krynickiej. Emocji z pewnością nie zabraknie! W szranki stanie niemal 100 zawodników i zawodniczek reprezentujących 16 krajów z całego świata. My będziemy bacznie obserwować poczynania 13 reprezentantów Polski na czele z aktualnym mistrzem świata, Oskarem Kwiatkowskim (2023). Co ciekawe, jako że jest to pierwsza tego typu impreza w naszym kraju, organizatorzy zdecydowali się na niespodziankę dla kibiców - wstęp na zawody będzie całkowicie darmowy, co już samo w sobie jest nie lada gratką!