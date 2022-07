Karta rowerowa 2022. Kto musi posiadać dokument? Tak wygląda egzamin na kartę rowerową

Karta rowerowa 2022. Czy karta rowerowa jest obowiązkowa?

Karta rowerowa to dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jeśli dziecko ma ponad 10 lat może już samodzielnie prowadzić rower po publicznych drogach. Jedyne wymaganie poza wiekiem to właśnie posiadanie karty rowerowej.

Jeśli dziecko nie skończyło 10 lat może kierować rowerem, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W świetle prawa traktowane jest jako pieszy - nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku.