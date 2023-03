Kawiarnia, baszta i punkt widokowy na zamku w Muszynie. Już jest wielką atrakcją, a po odbudowie będzie przyciągał prawdziwe tłumy

- Jeszcze w tym roku zaprosimy Państwa na muszyński zamek. Trwają intensywne prace przy "rekonstrukcji" i "odbudowie" zamku w Muszynie. Jeszcze w tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć rezultaty prac związanych z "rekonstrukcją" i "odbudową" zamku w Muszynie. Do użytku zwiedzających zostaną udostępnione pomieszczenia zamkowe, dziedziniec, baszta, platforma widokowa oraz pomieszczenia gastronomiczne. Pomimo tego, że jest to jeszcze plac budowy, już dzisiaj miejsce to przyciąga liczne rzesze turystów i wzbudza ogromne zainteresowanie - informuje burmistrz Jan Golba.