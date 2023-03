Krynica-Zdrój będzie mieć wirtualna strzelnicę. Otrzymali ponad 140 tys. złotych na realizację projektu. Ma być dostępna dla każdego

O tym, że taka inwestycja powstanie w Krynicy-Zdroju poinformował poseł Patryk Wicher. Środki trafią także do gminy Czarny Dunajec oraz gminy Biecz.

Strzelnica wirtualna umożliwia doskonalenie umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią i prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem różnych odległości oraz postaw strzeleckich. To technologia, która operuje w świecie wirtualnym, jest multimedialna, nowoczesna, doskonale imitująca realne warunki.

Kwota wsparcia dla miasta i gminy Krynica wynosi ponad 143 tys. zł. Przyznane fundusze pozwolą na pokrycie do 80 proc. kosztów związanych z zakupem odpowiedniego wyposażenia szkoleniowego i adaptacją pomieszczeń. W całej Polsce, w ramach konkursu resortu obrony, dofinansowanie otrzymało 111 samorządów, na łączną sumę ponad 18 090 000 zł.

Strzelnica musi być udostępniona bezpłatnie

Według założeń projektu gmina, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia utworzonej strzelnicy od dnia oddania jej do użytkowania do 31 grudnia 2033 r. na potrzeby: