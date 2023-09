Krynica-Zdrój górą. Dwa miliony w dwa miesiące! Aż tyle wpłynęło z opłaty uzdrowiskowej za lipiec i sierpień. Idą na rekord

Dwa popularne uzdrowiska jak Muszyna i Krynicy-Zdrój pobiły własne rekordy w stosunku do lat poprzednich. Muszynie rośnie liczba turystów oraz wydłuża się liczba pobytów. Krynica-Zdrój może pochwalić się wysokimi wpływami z opłaty turystycznej, choć tam turyści pozostają średnio na trzy noce to i tak tylko za okres wakacyjny uzdrowisko zarobiło nieco ponad dwa miliony. Przybywa turystów krótkoterminowych. Wygląda na to, że i tu szykuje się kolejny rekord. Rekordowa ma być też liczba sprzedanych noclegów, która pierwszy raz w historii przekroczy 1,5 miliona.

- Wartym podkreślenia jest fakt, że miesiącach "poza sezonowych" znacząco wzrasta liczba turystów wykupujących noclegi w Krynicy-Zdroju. Przez co ten rok jest rekordowym. Licząc od stycznia do 6 września 2023 r., wpływy z opłaty uzdrowiskowej wyniosły 5 909 292,71 zł, co przekłada się na 1 094 313 wykupionych noclegów. W tym samym czasie 2022 r. do zeszłorocznego budżetu wpłynęło 4 958 888,18 zł, co przekłada się na 958 101 sprzedanych noclegów. Wzrost rok do roku wynosi więc prawie 140 tysięcy noclegów - wyjaśnia burmistrz Piotra Ryba, odnosząc się do naszej publikacji, w której zawarliśmy informacje uzyskane z Krynickiej Informacji Turystyczne.