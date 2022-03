Krynica-Zdrój. Jest reakcja radnych na petycję mieszkańców w sprawie wycinki drzewa. Chcą zwołać w tej sprawie specjalną komisję

Odkąd rozpoczęła się wycinka sanitarna w Krynicy-Zdrój nie milknął protesty mieszkańców, którzy nie mogą się pogodzić z usuwaniem jak twierdzą -zdrowych drzew. Na łamach "Gazety Krakowskiej" jeszcze w lutym pisaliśmy, że tej sprawie skierowali petycję online zaadresowaną do radnych uzdrowiska, aby ci zażądali od burmistrza wyjaśnień i zlecili kontrolę tych prac.

"Apelujemy do Państwa: prosimy powstrzymać dalszą wycinkę! Prosimy wycofać się z podjętej decyzji i zażądać od burmistrza przekazania na sesji szczegółowej informacji na temat skali dotychczasowej wycinki i jego planów w tym zakresie. Prosimy dopilnować, aby zostały one radykalnie ograniczone " - czytamy we fragmencie petycji.

Burmistrz Piotr Ryba tłumaczy, że każde drzewo przeznaczone do wycinki zostało zbadane przez eksperta, na każde są odpowiednie dokumenty i zezwolenia, większość została usunięta ze względów bezpieczeństwa. - Nie tniemy na oślep - mówi.