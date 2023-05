Krynica - Zdrój. Nie będzie parkingu poziomowego w pobliżu budynku urzędu miasta, ale burmistrz obiecuje miejsca postojowe

O problemach z parkowaniem w jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk pisaliśmy wielokrotnie na łamach Gazety Krakowskiej. Krynica - Zdrój to miejscowość oblegana przez turystów, ale kłopoty ze znalezieniem miejsc parkingowych mają także mieszkańcy tej urokliwej sądeckiej miejscowości a także osoby dojeżdżające do uzdrowiska do pracy. Choć w Krynicy dużo mówiło się o budowie tzw. parkingu poziomowego, dzisiaj wiadomo już, że propozycja ta ma niewielkie szanse realizacji.

- Pojawiły się głosy, że obiekt taki mógłby powstać w pobliżu urzędu miasta, gdzie istnieje już zwykły parking. Sprawdziliśmy możliwości i okazało się to po prostu nieopłacalne - mówi burmistrz Ryba.

Obecny parking jest teraz poszerzany, dzięki czemu już w wakacje pojawią się tam dodatkowe miejsca postojowe. Jak wyjaśnia Piotr Ryba zadanie to kosztować będzie gminę około 2 mln zł i obejmie również wykonanie nowej kanalizacji burzowej oraz oświetlenie placu.