Krynica-Zdrój realizuje milionowe inwestycje na III Igrzyska Europejskie, a na wykonanie zadania za 100 tys. zł brakuje chętnych

W Krynicy-Zdroju praca przed igrzyskami wre

Ponad 50 mln zł otrzymała Krynica-Zdrój na inwestycje związane z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Dzięki tym środkom uda się przebudować drogi, wybudować nowe parkingi, zmodernizować wodociągi, wyremontować halę lodową, pod Górą Parkową powstanie nowy amfiteatr oraz trasy do dual trialu oraz trasy MTB.

Kto podejmie się inwestycji za 100 tys. zł?

Okazuje się jednak, że przetarg na budowę tzw. "zaplecza zawodów" (to m.in. alejki, ławeczki, wyrównanie terenu) przy powstających trasach MTB, został unieważniony z powodu braku chętnych. Informacja ta została zamieszczona na stronie Urzędu Miasta w Krynicy-Zdroju i wywołała niemała poruszenie.

- To inwestycja za 100 tys. zł. Kolejny przetarg został ogłoszony tego samego dnia i myślę, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę. Najważniejsze, że te wielomilionowe inwestycje na igrzyska są już realizowane, jeśli byłoby inaczej to wtedy moglibyśmy się martwić - uspokaja Piotr Ryba w rozmowie z "Gazetą Krakowska".

Krynica uwija się z inwestycjami

Europejska rywalizacja w Krynicy-Zdroju skupi się w trzech lokalizacjach. Sportowcy o tytuł mistrza Igrzysk Europejskich jak i kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku walczyć będą m.in. na deptaku. Jak na razie to jedyne miejsce, które zostało w pełni przygotowane na to ważne wydarzenie. Za kilka miesięcy stanie się sportowo-taneczną areną, na której zmierzą się zawodnicy uprawiający tzw. breaking. Ta dyscyplina sportu łączy w sobie taniec i akrobatykę.