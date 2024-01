Retro Park Światła na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. Tam można przenieść się w czasie do lat 30. XX w. Bajkowa kraina w stylu art deco Joanna Mrozek

Góra Parkowa, która jest szczytem Parku Zdrojowego, to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Krynicy-Zdroju. Można wjechać tam kolejką, albo wybrać się na wycieczkę. Na szczycie czeka Park Światła, który "przenosi w czasie do lat 30. XXw.". To zimowa atrakcja chętnie odwiedzana przez turystów. Można też tam pozjeżdżać na sankach.