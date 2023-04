Krynica-Zdrój zyska wieżę widokową i polanę muzyki. Ambitne plany PKL na Górze Parkowej za 20 mln zł. Te atrakcje będą magnesem na turystów?

Wieża, ogrody i centrum przenoszenia w czasie na Górze Parkowej

Do tego posłuży budynku B2, który przejdzie gruntowną modernizację. Mają tam być prezentowane archiwalne zdjęcia i filmy nawiązujące do historii Krynicy-Zdrój i Góry Parkowej oraz ciekawych, historycznych wydarzeń na świecie. Koszt inwestycji to ok. 12 milionów złotych.

PKL zainwestuje miliony w Krynicy-Zdroju. Na Górze Parkowej mają powstać ogrody muzyki i świateł a nawet multimedialne centrum podróży w czasie. Będzie też wieża widokowa i atrakcje dla całych rodzin. Wizualizacje są obiecujące PKL wizualizacje

PKL jest aktualnie na etapie przygotowania koncepcji oraz projektu architektonicznego i konsultowania możliwości zagospodarowania obszaru i przed uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Całość powinna być gotowa w 2025 roku.

