LOT będzie latać z Balic za ocean nie tylko do Chicago. Zapowiada rejsy z Krakowa do Nowego Jorku

Bezpośrednie połączenie do Nowego Jorku (JFK) oraz zwiększenie liczby rejsów do Chicago - tak Polskie Linie Lotnicze LOT zamierzają rozszerzyć swoją ofertę z Kraków Airport do USA w nowym sezonie letnim. Wcześniej uruchomienie w 2020 roku codziennych lotów do Chicago zapowiedział American Airlines.

- Małopolska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce, który przyciąga nie tylko turystów, ale również coraz więcej osób podróżujących w celach biznesowych. Dzięki dobrej współpracy z Kraków Airport LOT stale rozwija swoją ofertę w tym porcie. Po sukcesie naszych bezpośrednich połączeń z Krakowa do Chicago, Budapesztu, Bukaresztu i Dubrownika, a także nieustającej popularności krajowych rejsów do Warszawy, Gdańska i Olsztyna, jesteśmy przekonani, że zwiększenie częstotliwości rejsów do Chicago i nowe bezpośrednie połączenie do Nowego Jorku okażą się sukcesem – mówi Rafał Milczarski, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Do USA coraz częściej Rejsy z Krakowa do Nowego Jorku będą odbywać się raz w tygodniu - w niedziele. Inauguracyjny lot zaplanowany jest na 3 maja 2020 roku. Rozwinięciu ulegnie również oferta LOT-u ze stolicy Małopolski do Chicago. Z obecnych dziś w rozkładzie trzech połączeń tygodniowo, liczba połączeń wzrośnie do pięciu lotów w tygodniu. Będą realizowane od początku nowego sezonu letniego według następującego rozkładu:

LO 009 KRK-ORD 12:20-15:30 wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela;

LO 010 ORD-KRK 17:25-09:35+1 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota.

- Jestem przekonany, że zarówno Polonia, pasażerowie biznesowi oraz turyści odwiedzający zarówno Polskę, jak i Stany Zjednoczone skorzystają nie tylko z gościnności naszych załóg i komfortowych Boeingów 787 Dreamliner, ale także docenią wciąż rozbudowywaną ofertę na pokładach. - dodaje Rafał Milczarski. - Cieszymy się z nowego połączenia Kraków - Nowy York PLL LOT, gdyż jest to długo oczekiwana trasa przez naszych pasażerów. Nowy York to miasto wielokulturowe,tętniące życiem artystycznym, w wielu aspektach podobne do Krakowa. Nowe połączenie jest szansą dla naszego regionu na rozwinięcie relacji biznesowych oraz turystycznych. – mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. Bilety m.in. na nowe połączenia z Kraków Airport do Chicago i Nowego Jorku są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na lot.com. To odpowiedź na plany American Airlines? Zapowiedzi PLL LOT trudno nie odnieść do sierpniowych deklaracji American Airlines. Samoloty tego przewoźnika będą latać z Balic do Chicago pięć razy w tygodniu. Inauguracyjny rejs zaplanowano na 7 maja 2020 roku. Na razie American Airlines znajdzie się tylko w letniej siatce połączeń z Balic - ostatni lot do Chicago zaplanowano na 23 października.

Zapowiedź amerykańskich linii o wejściu na krakowskie niebo może być sygnałem szybkiego zniesienia wiz do USA. LOT bije rekordy Polskie Linie Lotnicze LOT z krakowskiego lotniska – oprócz ogłoszonych właśnie nowych połączeń do USA oferują także bezpośrednie rejsy do Budapesztu (sześć rejsów tygodniowo), Dubrownika (jeden rejs w tygodniu) Bukaresztu (trzy razy w tygodniu), a także aż trzy połączenia krajowe. LOT oferuje siedem rejsów dziennie do Warszawy, jeden dziennie do Gdańska oraz dwa razy w tygodniu samoloty przewoźnika łączą Kraków Airport z portem Olsztyn-Mazury.

Ameryka Północna w strategii rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT zajmuje ważne miejsce. Polski przewoźnik stale rozwija ofertę – latając dziś bezpośrednio Boeingami 787 Dreamliner do USA - z Warszawy (do portów w Nowym Jorku [JFK, EWR], Chicago [ORD], Los Angeles [LAX] i Miami [MIA]), Budapesztu (do portów w Nowym Jorku [JFK] i Chicago [ORD]), Rzeszowa (do portu w Nowym Jorku [EWR]) i Krakowa. LOT zdecydował właśnie o wzmocnieniu oferty z Kraków Airport. LOT w 2018 roku przewiózł rekordową liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku polski przewoźnik planuje przewieźć 10 mln pasażerów. LOT używa na co dzień ponad 80 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie już 111 połączeń na całym świecie.

