Mandat 3 tys. zł za jazdę nieodśnieżonym autem. 5 tys. zł, jeśli kierowca spowoduje wypadek

Kierowca, który decyduje się na jazdę samochodem pokrytym śniegiem czy z oszronionymi szybami, świadomie rezygnuje z pełnej kontroli nad tym, co dzieje się na drodze. Nie trzeba zbytniej wyobraźni, by przewidzieć, co może zdarzyć się w takiej sytuacji.

Zdarza się, że zaszronione są wszystkie szyby, a przednia jest odśnieżona tylko częściowo, co w połączeniu z trudnymi warunkami atmosferycznymi, może mieć tragiczne skutki. Kierowca takiego pojazdu jedzie „na wyczucie”, nie widzi dobrze innych samochodów i pieszych, przez co zagraża ich bezpieczeństwu. Często też podczas jazdy z nadwozia rozpędzonego samochodu spada śnieg czy bryły lodu, uszkadzając inne samochody lub zmuszając kierujących do gwałtownego hamowania. Bryła śniegu czy lodu, uderzając w pieszego, może doprowadzić do tragedii – informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.