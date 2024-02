Mimo odwilży stoki narciarskie na Podhalu gotowe na ferie województwa małopolskiego

Ferie woj. małopolskiego, a także dzieci z woj. świętokrzyskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego kończy tegoroczny sezon zimowych ferii w Polsce. I choć zima przez ostatnie dni był w odwrocie, według prognoz w następnym tygodniu wrócą do Zakopanego ujemne temperatury i znów spadnie śnieg. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują feryjny wyjazd do Zakopanego.

- Na razie mimo odwilży warunki do jazdy nadal są dobre. Wyciągi cały czas pracują. Pokrywa śnieżna nie jest zagrożona – mówi Wojciech Strączek ze stacji narciarskiej Harenda w Zakopanem. I dodaje, że dzięki listopadowym mrozom udało się na trasach zjazdowych zbudować grubą warstwę śniegu. - Teraz ona od dołu zamarzła, można powiedzieć, że zabetonowało ją. Także nawet dodatnie temperatury szybko jej nie rozmrożą – dodaje.

Obecnie działają wszystkie wyciągi narciarskie w regionie podhalańskim. Pensjonaty i hotele czekają z kolei na gości. Dodają, że turyści planujący wypoczywać w czasie ostatniego turnusu zimowych ferii będą mieli w czym wybierać.