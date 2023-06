Muszyna oblężona przez turystów. Tłumy odwiedziły uzdrowisko w pierwszy weekend lata. Ogrody Sensoryczne to hit!

Muszyna obok Krynicy-Zdroju to jedna z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejscowości na Sądecczyźnie. Z roku na rok, wraz z przybywającymi atrakcjami, wzrasta zainteresowanie tym uzdrowiskiem. Szczególnie widać to latem w ciepłe i słoneczne dni. Nie inaczej było w niedzielę, 25 czerwca, czyli w pierwszą niedzielę lata, a jednocześnie wakacji. Po deszczowej sobocie mieszkańcy Sądecczyzny i nie tylko mogli cieszyć się pogodą, która wręcz zachęcała do wyjścia z domu. Wielu wybrało się właśnie do Muszyny, a konkretnie tamtejszych Ogrodów Sensoryccznych. Tłumy turystów na zdjęciach uwiecznił zaprzyjaźniony z naszą redakcją mieszkaniec uzdrowiska - Artur Królikowski.