Muszyna rozpoczyna budowę wieży na Malniku. To długo wyczekiwana atrakcja w modnym uzdrowisku. Z taki widokami będzie turystycznym hitem!

O tym, że wspomniana góra Malnik ma świetne walory widokowe na okolicę, Słowację oraz szczyty Tatr czy Jaworzynę wie każdy mieszkaniec oraz turysta. To miejsce jest częstym kierunkiem wycieczek. Dlatego, żeby zwiększyć jego potencjał na szczycie, który wznosi się 726 metrów nad poziomem morza powstanie drewniana wieża. Koszt budowy wraz z infrastrukturą to blisko 2,5 miliona złotych. Środki na tę inwestycję udało się pozyskać jeszcze w ubiegłym roku z RFIL przeznaczonych na wsparcie dla gmin górskich. Wtedy to Muszyna otrzymała 7 milionów na wsparcie inwestycji turystycznych.