Najlepsze parki rozrywki w Polsce. Aquaparki, parki tematyczne i niezapomniane atrakcje dla dużych i małych dzieci! TOP7

Gdzie wybrać się w weekend? Co robić w dni wolne? Mamy propozycje, nie tylko dla małych dzieci! W jednym miejscu zebraliśmy najlepsze parki rozrywki w Polsce. Jeśli lubicie aquaparki, parki tematyczne, a przede wszystkim szukacie miejsc, gdzie będziecie dobrze się bawić - sprawdźcie nasze informacje na temat niezapomnianych atrakcji w Polsce.

Najlepsze parki rozrywki w Polsce wg redakcji stronapodrozy.pl: Energylandia (woj. małopolskie) Park of Poland - Suntago Water World (woj. mazowieckie) Majaland (woj. mazowieckie, woj. lubuskie) JuraPark Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie) Legendia (woj. śląskie) Dzielnica Filmowa (woj. mazowieckie) Deepspot (woj. mazowieckie) Zobacz zdjęcia z poszczególnych parków rozrywki w Polsce:

Energylandia (woj. małopolskie)

Energylandia - atrakcje

Energylandia to jedna z najciekawszych atrakcji, do której można wybrać się całą rodziną. Na miejscu na dzieci i dorosłych czekają m.in. ekstremalne roller coastery, kolorowe karuzele, tory wyścigowe, a także liczne atrakcje sezonowe. Park podzielony jest na sześć stref, a w każdej z nich znajdują się inne atrakcje. Strefa 2-6 lat jest przestrzenią odpowiednią dla najmłodszych gości Energylandii. Na maluchy czekają tu łącznie 23 atrakcje - tory wodne, wiedeńska karuzela, kolejki widokowe i dziecięce samochodziki.

Bajkolandia to strefa, w której można przenieść się do świata ulubionych dziecięcych bajek i filmów. To miejsce przeznaczone dla młodszych gości. Znajdziecie tam łącznie 20 atrakcji - m.in. spływ łódką po wodnym torze, kolorowe karuzele, różnego rodzaju mini coastery, samochodziki, małe samoloty i zjeżdżalnie. Wszystko w otoczeniu ulubionych bajkowych postaci. Strefa familijna przeznaczona jest całych rodzin. Znajdziecie tu m.in. większe roller coastery, tor wyścigowy, dom potworów, armatki wodne - łącznie 14 atrakcji. Niektóre są dostępne dla osób o wzroście minimum 140 cm. Strefa ekstremalna to miejsce dla starszych gości Energylandii. Tu znajdziecie najpopularniejsze atrakcje Energylandii, które dostarczą wam naprawdę ekstremalnych wrażeń - m.in. szybkie roller coastery i wahadła. Do najważniejszych atrakcji strefy ekstremalnej należą Mega Coaster Hyperion - rozpędzający się do 142 km/h (najszybszy w Europie) - i Water Coaster Speed, który spada w dół z prędkości 110 km/h. W strefie ekstremalnej znajdziecie też wieżę zrzutu Tsunami Drop, ogromne wahadło Aztec Swing i wiele innych atrakcji.

Smoczy Gród to strefa, w której można poczuć się jak w filmie fantasy. Wykonane z drewna i kamienia budowle i dekoracje przypominają scenerię średniowiecznego miasteczka. Główną atrakcją tej strefy jest Wooden Coaster Zadra, na którym można rozpędzić się się do 121 km/h, a nachylenie toru w jednym miejscu wynosi aż 90 stopni. W tej strefie przygotowano też mniejszą kolejkę dla najmłodszych, a na odwiedzających czeka również lodziarnia. Aqualantis to najnowsza strefa Energylandii, w której można znaleźć m.in. roller coastery . Można tu także stoczyć wodną bitwę, odwiedzić "zatopione miasto", obejrzeć pokaz widowiskowych skoków do wody, a także kupić oryginalne morskie słodycze. Poza stałymi strefami w Energylandii znajdują się też strefy sezonowe otwierane w określonych porach roku. Latem możemy odwiedzić Water Park, a w okresie przedświątecznym - Winter Kingdom. Water Park to strefa stylizowana na tropikalną wyspę, podzielona na trzy sekcje:

Big Milk Water Park - strefa relaksu z przejrzystą wodą i tematycznymi niespodziankami,

Tropical Fun - strefa wodnej zabawy ze zjeżdżalniami,

Exotic Island - ogromny, wodny plac zabaw. Water Park jest otwierany, gdy temperatura na zewnątrz wynosi powyżej 20 stopni Celsjusza. Energylandia - ceny biletów, mapa

Dzieci do lat 3 oraz osoby obchodzące w danym dniu urodziny wchodzą za 1 zł, bilet ulgowy (do 140 cm oraz dla seniorów 65+) kosztuje 109 zł, za bilet normalny zapłacimy 159 zł. Podczas odwiedzania Energylandii warto kupić bilet dwudniowy, aby zobaczyć wszystkie atrakcje. Za 2 dni zabawy zapłacimy - 289 (normalny) i 199 zł (ulgowy). Cennik obowiązuje do 22 czerwca 2022.

Park of Poland - Suntago Water World (woj. mazowieckie)

Park of Poland - Suntago Water World - atrakcje

Suntago to rajska wyspa pośrodku Mazowsza. Ma powierzchnię 75 tysięcy mkw., czyli nieco więcej niż wieżowiec Złota 44. W środku na raz może przebywać aż dziesięć tysięcy osób. Otaczać ich będzie około 400 palm sprowadzonych z Florydy, Dominikany i Malezji. Między nimi tysiąc leżaków oraz miejsce na ręczniki. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie, a poza tym basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe. W środku skorzystać można także z 32 zjeżdżalni oraz kilkunastu saun.

Park of Poland - Suntago Water World - ceny biletów Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: 129 zł (dzień roboczy) i 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje 119 zł, dla seniora 109 zł. W dzień powszedni: 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: 99 zł, senior 89 zł. W dni robocze: 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka to strefy Jumango - 59-69 zł. Dzieci mogą korzystać tylko ze strefy Jumango

Strefa Relax i Jumango, czyli palmy, zjeżdżalnie, baseny i rozrywka, ceny biletów w weekend: Całodniowy - 124 zł (osoba dorosła bez zniżek)

4-godzinny 104 zł

Seniorzy 65 + zapłacą 114 zł za cały dzień i 94 zł za 4 godziny Bilety do jednej strefy i na kilka dni: Bilet na 2 dni do wszystkich stref dla osoby dorosłej kosztuje 258 zł

Bilet na dwa dni 4-godzinny - 218 zł

Bilet do jednej strefy w tygodniu dla osoby dorosłej - 99 zł Park of Poland - co obejmuje bilet?

Cena biletu Park of Poland obejmuje wejście do wybranych stref parku (Jamango, Relax, Saunaria). Cena nie obejmuje zabiegów w Wellness & SPA, oraz produktów sprzedawanych w restauracjach i sklepach. Jeśli kupicie bilet na jedną strefę, ale chcecie wejść do innej, można to zrobić - zostanie doliczona dopłata.

Majaland (woj. mazowieckie, woj. lubuskie)

Majaland - atrakcje

Majaland to kraina zaprojektowana w oparciu o świat bajkowej Pszczółki Mai. Na Mazowszu będzie można odwiedzać park od 1 maja 2022, natomiast podobny funkcjonuje już w województwie lubuskim przy granicy polsko-niemieckiej. Podwarszawski będzie mieć ogromną halę, w której pomieścić będzie się mogło nawet około 2500 osób. Zdecydowana większość atrakcji jest we wnętrzu, ale w ciepłe dni będzie można skorzystać także z kilku zewnętrznych rozrywek.

W sumie to 25 atrakcji na terenie o powierzchni 20 tys. mkw. Na miejscu przewidziano także cztery punkty gastronomiczne oraz parking dla 750 samochodów. Koszt budowy Majaland pod Warszawą to ok. 30 milionów euro. Majaland jest doskonale zlokalizowany. Tuż przy zjeździe z trasy S17, blisko węzła z trasą S2 - Południową Obwodnicą Warszawy. z Ursynowa dojedziemy tam w niecałe 20 minut autem, ale już teraz dociera tam także autobus komunikacji miejskiej. Rozwój parku najpewniej spowoduje też powstanie innych połączeń. Ceny biletów do Majalandu wynoszą od 1-115 zł. Majaland woj. mazowieckie Majaland woj. lubuskie

JuraPark Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)

JuraPark - atrakcje

JuraPark w Solcu Kujawskim to ścieżka dydaktyczna z ponad setką modeli dinozaurów w skali 1:1 oraz innymi atrakcjami takimi jak chociażby Park Rozrywki, Park Miniatur czy Muzeum Ziemi. To idealne miejsce na jednodniowy wypad dla rodzin z dziećmi. Na terenie parku znajduje się też restauracja jaskiniowa.

Ceny biletów w sezonie wiosenno-letnim:

Bilet normalny - 59zł, ulgowy - 49 zł, dziecko do lat 3 - 7 zł, osoba niepełnosprawna - 39 zł, bilet grupowy - 38 zł, bilet sezonowy - 219 zł.

Legendia (woj. śląskie)

Legendia - atrakcje

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to atrakcja numer 1 na Śląsku i zarazem największy tematyczny park rozrywki w Polsce! Od blisko 60 lat zapewnia doskonałą zabawę gościom w każdym wieku. Na 26 ha, w pięknym otoczeniu zieleni i w sąsiedztwie klimatycznego jeziora, zlokalizowanych jest ponad 40 atrakcji, w tym dziecięcych, familijnych oraz ekstremalnych. Na gości czekają te zarówno dobrze znane i lubiane, jak np. diabelski młyn (Legendia Flower), duże samoloty (Dream Flight Airlines) czy filiżanki (Tea Cups), jak również nowości, m.in. Diamond River – ześlizg do wody z wysokości 8 i 12 m, czy zapierający dech w piersiach Lech Coaster– nagrodzony tytułem Best Coaster 2017 w prestiżowym, branżowym konkursie na najlepszy europejski rollercoaster 2017 roku.

Hitem sezonu 2018 jest Bazyliszek - jedyna interaktywna ciemna rodzinna atrakcja typu Interactive Dark Ride w Polsce i jedna z najnowocześniejszych na świecie. Bazyliszek nie ma ograniczeń wiekowych ani wysokościowych, dzięki czemu goście w każdym wieku mogą cieszyć się fantastyczną zabawą. Nowością 2020 jest Dolina Jagi, wodna rodzinna atrakcja typu rapid river, która cieszy się popularnością wśród młodszych, jak i starszych gości parku. To tutaj można wyruszyć w wyprawę rwącym potokiem w miedzianym kociołku Jagi i odkryć największe tajemnice Legendii, które przez lata skrywała Dolina Jagi. Ceny biletów do Legendii wynoszą od 99 zł (ulgowy dla dzieci 3-12 lat) do 129 zł (normalny). W tym parku rozrywki za złotówkę wchodzą dzieci do lat 2. Warto obserwować stronę internetową parku rozrywki, gdyż pojawiają się na niej ceny promocyjne oraz tańsze bilety przy zakupie online.

Dzielnica Filmowa (woj. mazowieckie)

Dzielnica Filmowa - atrakcje

Dzielnica Filmowa to urokliwe miasteczko leżące na obszarze Nadleśnictwa Chojnów (woj. mazowieckie). Na ogromnym terenie możemy znaleźć kilkadziesiąt rozmaitych pojazdów takich, jak: samochody z filmów o Mad Maxie, Astony Martiny Jamesa Bonda, latający ford Harry'ego Pottera, auta z Wyścigu śmierci, UFO i statek Star Trek, pojazdy Flinstonów (wykonane ze specjalnej mieszanki żywic i mąki, aby przypominały prawdziwe kości), pojazdy z bajek dla dzieci, jak Bob Budowniczy.

Poza samochodami w Dzielnicy Filmowej znajduje się kilka stref zabaw: strefa kosmiczna, roboty filmowe (w tym jeden gigantyczny robot odzwierciedlający postaci z bajki Transformers), wojownicy filmowi, strefa militarna (z helikopterem, samolotem, maszynami wojskowymi), hangar z motocyklami i samochodami z lat 30. oraz American Dream, golf oraz strefa muzyczna, ścieżka Discover (przyroda z gigantycznymi grzybami), ludzki z żołędzi nawiązujące do Titanica czy Romeo i Julii czy Strefa Jurassic Park z ogromnymi rzeźbami zwierząt wykonanymi z opon samochodowych z Tajlandii.

Od 24 kwietnia 2022 Dzielnica Filmowa jest czynna dla klientów indywidualnych czynne w weekendy (sobota i niedziela) od 10:00 do 18:00. Od poniedziałku do piątku zapraszamy grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji. Ceny biletów:

Bilet Normalny - 49 PLN

Bilet Ulgowy - 43 PLN

Bilet Rodzinny (dwoje dzieci i dwie osoby dorosłe) - 175 PLN

* dzieci do roku - wejście gratis

Deepspot (woj. mazowieckie)

Deepspot - co to jest?

Deepspot to najgłębszy na świecie basen nurkowy. Inwestycja, która powstała w Mszczonowie pod Warszawą ma ponad 45 metrów głębokości i aż osiem tysięcy metrów sześciennych wody. Atrakcje przygotowane zostały zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów, którzy jeszcze nigdy tego nie próbowali.

Deepspot - cena nurkowania

Za spróbowanie swoich sił w nurkowaniu trzeba jednak zarezerwować trochę gotówki. Pierwsze nurkowanie pod okiem instruktorów to kosz ok. 380 zł. Podczas Pierwszego nurkowanie z butlą w Deepspot możesz zanurzyć się nawet do 12 m.

Cały program trwa 90min (30 min teorii i 60 min w wodzie). Na zajęciach będziesz z maksymalnie jeszcze jedną osobą – instruktor będzie z Wami cały czas! Weź ze sobą to co na basen: kostium, klapki, ręcznik. Cały potrzebny sprzęt nurkowy będzie czekał na Ciebie w Deepspot – sprzęt jest oczywiście w cenie! Minimalny wiek uczestnika: 10 LAT

