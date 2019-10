Nie chcą budowy nowego pasa startowego w Balicach

WIDEO: "Co za akcja!" z piłkarzem Wisły Kraków Pawłem Brożkiem

Zaniechanie dowodzenia prawdy materialnej przez RDOŚ Kielce po otrzymaniu bardzo licznych zgłoszeń strony społecznej jest uwłaczające wobec KPA. RDOŚ Kielce naruszył tym samym art. 7 i 77 $1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stowarzyszenie podjęło już pierwsze kroki wysyłając stosowne zawiadomienie do CBA. W kolejnym kroku podejmiemy działania wobec samych urzędników” - czytam na stronie internetowej przyjaznelotniska.pl

„Mieszkańcy coraz bliżej decyzji o przeprowadzaniu protestu na lotnisku. Wszystko to na skutek kompromitującej decyzji urzędników RDOŚ Kielce, kórzy wydali zgodę na realizację inwestycji budowy nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach.

W innych wpisie można przeczytać, że „Stowarzyszenie konsekwentnie stoi na stanowisku, że zostanie wyczerpana pełna ścieżka prawna w celu udowodnienia, że decyzja urzędników RDOŚ Kielce została podjęta niezgodnie z wymogami ustawy”. Wcześniej mieszkańcy terenów sąsiadujących z lotniskiem zapowiadali, że zaskarżą decyzję o lokalizacji nowego pasa startowego. Napisali też list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym przedstawiają swoje argumenty przeciwko inwestycji portu lotniczego w Balicach.

Pod koniec września 2019 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała decyzję środowiskową dla nowego pasa startowego na lotnisku w Balicach. To zielone światło dla inwestycji potrzebnej do rozwoju krakowskiego portu lotniczego, ale która budzi ogromne kontrowersje i sprzeciw mieszkańców okolic lotniska. Dla nich nowa droga startów i lądowań samolotów to dodatkowe uciążliwości.

Decyzja RDOŚ, przesądzająca lokalizację pasa startowego, miała być wydana w ubiegłym roku. Ale sprzeciw osób mieszkających w sąsiedztwie lotniska, którzy odczują skutki tej inwestycji, był na tyle duży i skuteczny, że dopiero teraz zapadło ostateczne rozstrzygnięcie. Należy się spodziewać, że będzie ono oprotestowane i sprawa trafi najpierw do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a potem do sądu. Najbardziej zdeterminowani przeciwnicy budowy nowego pasa deklarują, że będą też interweniować w organach Unii Europejskiej.