Nowa zakopianka. Prezydent Andrzej Duda oglądał tunel. Kiedy otwarcie? Jest ogólny termin! Łukasz Bobek

Tunel drogowy na zakopiance zostanie oddany do użytku do miesiąca, czyli najpóźniej w drugiej połowie listopada. Tak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Właśnie złożony został wniosek do straży pożarnej o odbiór przejazdu. W środę zaś tunel odwiedził prezydent RP Andrzej Duda.