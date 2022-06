Nowe drogi ekspresowe w Polsce. Czekają nas też remonty. Gdzie utrudnienia w drodze na wakacje?

Co się zmieniło od wakacji 2021? Przewodnik po nowych odcinkach dróg

Na początek autostrada A1, czyli jedno z kluczowych połączeń drogowych na kierunku północ - południe. To jedna z dróg wykorzystywana przez Polaków w wakacje na dojazdy na wybrzeże, jak również na południe naszego kraju. Od grudnia 2021 r. kierowcy mogą skorzystać z nowych odcinków o łącznej długości 56,5 km. Są to odcinki w woj. śląskim i łódzkim - od Częstochowy do Radomska i od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego.

Dla jadących nad morze lub w góry czekają również w tym roku nowe cztery odcinki w ciągu drogi ekspresowej S7. Są to dwa odcinki w woj. mazowieckim o łącznej długości ponad 43 km oddane w grudniu 2021 r. - Mława - Strzegowo i Strzegowo - Pieńki. Z kolei w woj. małopolskim udostępniliśmy nieco ponad 20 km w ramach dwóch odcinków: Szczepanowice - Widoma i Lubień - Naprawa (tutaj kierowcy zyskali drugą jezdnię).