Ogrody Biblijne w Muszynie znów otwarte. Można wybrać się na spacer i odkrywać w niecodzienny sposób Pismo Święte

Ponowne otwarcie Ogrodów Biblijnych

Ostatnie dni kwietnia w Ogrodach Biblijnych w Muszynie to był czas intensywnej pracy i przygotowań do otwarcia sezonu. Ten tradycyjnie rozpoczyna się 1 maja i potrwa do końca października.

Spacer po Ogrodach Biblijnych

Ogrody Biblijne w Muszynie do użytku zostały oddane w 2015 roku i jak do tej pory są największym tego typu obiektem w Polsce. Swoją powierzchnią obejmują 1,2 ha. To miejsce nie tylko dla katolików, ale również dla osób innego wyznania. Jest to przede wszystkim ogród spacerowo-botaniczny z kompozycją roślin i krajobrazu Ziemi Świętej. Przebywając w nim można poznać roślinność Palestyny i Izraela, a także suchy i surowy krajobraz pustyni, jaki towarzyszył ludziom za czasów Chrystusa.

Muszyńskie Ogrody Biblijne podzielone są na pięć stref tematycznych: