Ogrody w Muszynie przyciągają tłumy turystów. Wiele osób korzysta ze słonecznego weekendu spacerując po uzdrowisku. Wiosna w pełni

Muszyna idealna na wiosenną wycieczkę

Muszyna może poszczycić się znanymi w całym kraju ogrodami sensorycznymi oraz ratuszem w stylu galicyjskim wraz z salą tortur. Słoneczny weekend oraz liczne atrakcje zachęcają do odwiedzania uzdrowiska. Szczególnie popularne są wspomniane ogrody.

Muszyna cały czas inwestuje w rozwój turystki. Co roku dzięki rozbudowie atrakcji może liczyć na kolejnych turystów. Prawdziwym hitem są ogrody na Zapopradziu, ale także duże zainteresowanie wzbudza…

Liczba turystów odwiedzających Muszynę rośnie

Sezon letni 2022 był wyjątkowo dobry, ten też zapowiada się całkiem dobrze. Turyści zaczynają zwiedzanie zazwyczaj od ogrodów na Zapopradziu i idą aż do ogrodów biblijnych przez rynek. To stały punkt wycieczki, każdy, kto przyjeżdża do Muszyny obowiązkowo zwiedza ogrody.