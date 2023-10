Ogromna afera w polskim internecie. Jeden z najpopularniejszych youtuberów posądzony o zapędy pedofilskie

Ogromna afera w „polskim internecie”. Jeden twórców posądzony o zapędy pedofilskie

Cały film Wardęgi został oparty o relacje dziewczyn, które po latach postanowiły przerwać milczenie oraz o dostarczone mu zapisy rozmów. Wynika z nich, że na kilka lat przed tym jak Stuart „Stuu” B. zrezygnował z działalności w internecie wymieniał on wiadomości z 13-latką. Nie były to jednak zwykłe rozmowy o przysłowiowej pogodzie.

„Masz ciało jak z nieba”, „teoretycznie bym cie przylozyl do sciany w przysznicu… podniosl… bys się zawinela nogi na około i no; P”, „i podeszlem do ciebie z twardym penisem i tam mój penis wszedł miedxy nogi i odsunal gacie” (pisownia oryginalna). To tylko niektóre z wiadomości, które Stuu miał wysłać do niepełnoletniej fanki.

Ciekawy jest sposób, w który twórca usprawiedliwia sam siebie. W wiadomościach, które wymieniał z inną osobą tłumaczy on, że niektóre prawa są zacofane a w niektórych krajach można uprawiać seks od 12 roku życia. Dodatkowo dodaje, że winne są same dziewczyny, które „pchają się” twórcom internetowym do łóżek.