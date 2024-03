Legalny biały miś z Krupówek: Jestem załamany falą hejtu, jaka uderza w górali

- Aż mnie serce boli, jak widzę co się dzieje w ostatnich dniach. Gdy zobaczyłem to nagranie, to mi ręce opadły, nie spałem całą noc. Przez tamtego fałszywego miśka, który nie jest góralem, a przyjechał skądś z Polski, poszła opinia, że górale są pazerni, chamy i nic więcej. Ten człowiek nam, góralom, robi ogromny wstyd. Jest mi z tego powodu bardzo przykro – mówi Marek Zawadzki w rozmowie z "Gazetą Krakowską".