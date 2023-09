Oktoberfest 2023. Ile kosztują bilety i piwo? Gdzie i kiedy odbędzie się impreza? Policzyliśmy cenę wycieczki dla dwóch osób

Skąd wziął się Oktoberfest?

Kiedy jest Oktoberfest 2023? Ile kosztują bilety?

Gdzie odbędzie się Oktoberfest 2023? Miejscem głównych obchodów są jak co roku Błonia Teresy (niem. Theresienwiese) – zobacz to miejsce na mapie Monachium:

Jakie atrakcje oferuje Oktoberfest?

Co ciekawe, początkowo główną atrakcją Oktoberfestu były wyścigi konne i dopiero od 1880 r. w czasie imprezy można było legalnie sprzedawać piwo. Dziś Oktoberfest to kilkudniowe święto, oferujące wiele różnorodnych wrażeń.

Piwo na Oktoberfest. Czy rzeczywiście jest bardzo smaczne?

Jedną z głównych atrakcji Oktoberfestu – a na pewno najbardziej rozpoznawalną – jest piwo z monachijskich warzelni, sprzedawane w ogromnych ilościach. Dawniej tradycyjnie w czasie Oktoberfestu częstowano gości tzw. piwem marcowym, o słodkawym słodowym smaku. Współcześnie piwa Oktoberfestu w smaku przypominają raczej popularny lager. O ile więc smak piwa na Oktoberfeście nie zaskakuje, impreza to okazja, by spróbować znakomitej jakości niemieckich piw, tradycyjnie serwowanych w wielkich kuflach Masskrug i spożywanych w namiotach piwnych, w czasie wspólnych biesiad przy muzyce.

Jakie będą ceny piwa na Oktoberfeście 2023?

Wejście do słynnych namiotów piwnych rezerwuje się na określony dzień i godzinę. Należy opłacić tzw. bon minimalnego spożycia, który uprawnia do dwóch litrowych kuflów piwa i tradycyjnego bawarskiego obiadu, a także przebywania w samym namiocie przez 5 godzin. Taki bon kosztuje ok. 45 euro (ok. 200 zł ) za miejsce w godzinach 11:00-16:30. Bony na miejsca wieczorem mogą być droższe.

Piwo na Oktoberfest może mieć różną cenę w zależności od namiotu piwnego, konkretnej warzelni, a nawet godziny, w której chcemy je kupić. Organizatorzy przewidują, że litr piwa w kuflu będzie kosztował w tym roku od 12,60 do 14,90 euro (ok. 56-66 zł ).

Ile kosztuje samolot do Monachium na Oktoberfest?

Najszybciej i najtaniej można dostać się z Polski na Oktoberfest samolotem. Przejazd koleją do Monachium jest skomplikowany, trwa niemal całą dobę, a do tego wychodzi drożej niż rejs lotniczy.

Ceny lotów do Monachium na pierwszy weekend Oktoberfestu 2023 zależą od przewoźnika i miejsca wylotu. Najbogatszą ofertę rejsów do Monachium mają linie PLL LOT. Przelot w dwie strony liniami LOT z Warszawy do Monachium kosztuje ok. 1000-1500 zł od osoby i trwa ok. 2 godziny.