Opel Experimental. Takie będą przyszłe modele marki

To co od razu wyróżnia się i najbardziej przyciąga wzrok w smukłej sylwetce Opla Experimental to brak chromu. Zamiast tego, oświetlenie zewnętrzne i kontrastująca grafika podkreślają charakter nowości. Nowy, elektryczny koncepcyjny crossover jest oparty na najnowocześniejszej platformie Stellantis BEV, a także wyposażony w elektryczny napęd na cztery koła. Nawet tradycyjne lusterka boczne ustąpiły miejsca w pełni zintegrowanym, 180-stopniowym kamerom na słupkach C.

Z przodu pojawiło się nowe podświetlane logo Opel Blitz stanowiąc centralny element kompasu, który jest kluczową zasadą filozofii projektowania graficznego Opla. Podobnie prezentuje się z tyłu charakterystyczna grafika czerwonych świateł stop, stworzona dzięki połączeniu technologii podświetlenia krawędziowego i przezroczystości szkła.